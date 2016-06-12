Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики 49 раз обстреляли украинских военных

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. В течение минувших суток российские оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, зафиксировано 49 обстрелов, из них 24 на Мариупольском, 19 на Донецком и 6 на Луганском направлениях.

«Противник стрелял по нашим позициям из запрещенного Минскими соглашениями оружия, совершив 29 минометных и 4 артиллерийских обстрела опорных пунктов», - отмечают в штабе.

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На Мариупольском направлении под минометным огнем боевиков оказались позиции возле Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Березового, а вблизи Водяного, Гранитного и Тарамчука обстрелы велись из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

На Донецком направлении неспокойно было рядом с Авдевкой и промзоной, где российские оккупанты вели огонь из пулеметов, гранатометов и зенитных установок, а потом еще и из минометов.

«Там же с 21.00 и до полуночи из минометов и пушек враг выпустил по наших защитниках около 400 мин и снарядов. Под ударами артиллерии оказались и укрепления вблизи Опитного и шахты Путиловской», - говорится в сообщении.

Также российские наемники дважды из минометов обстреляли пункт пропуска Майорськ. А вблизи Невельского, Майорска и Зайцевого боевики вели огонь по позициям украинских военных из пулеметов, гранатометов различных систем и минометов.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия и гранатометов вели обстрелы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.