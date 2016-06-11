Уничтожение украинскими военными БМП под Новотроицким: бойцы АТО получили премию (видео)

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

Такое решение принял руководитель антитеррористической операции. "Трем военнослужащим из состава расчета за подбитую вражескую технику предоставлена премия в размере более 14 тыс. грн каждому, а личный состав опорного пункта в количестве 16 человек по 1 тыс. грн каждому", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая 2016 года расчет СПГ-9 одной из воинских частей при отражении штурмовых действий российских оккупантов на опорный пункт вблизи Новотроицкого подбил вражескую БМП-1.

Ранее в штабе АТО сообщили, что при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.

26 мая Порошенко позвонил бойцам 41-го мотопехотного батальона, которые уничтожили БМП боевиков под Новотроицким.