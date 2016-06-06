КПВВ "Зайцево" на линии разграничения закрыли - его обстреливают снайперы боевиков

Контрольные пункты работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Зайцево". Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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Сейчас пропуск через "Зайцево" приостановили из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, сегодня с 5 часов утра осуществляется обстрел контрольного пункта террористами из снайперской винтовки.

Пограничники добавили, что работу КПВВ восстановят только после прекращения обстрелов террористами и уверенности украинских военных, жизни и здоровью людей, которые пересекают линию разграничения, ничего не грозит.