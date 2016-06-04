Боевики накануне обстреляли из гранатометов Станицу Луганскую - ВЦА

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, кроме того, террористы из стрелкового оружия обстреляли окрестности города Попасная.

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«Жертв и разрушений не зафиксировано. Таким образом, «руководство» террористической группировки «ЛНР» поздравило Луганщину с праздником 78-й годовщины образования области», - отметил руководитель Луганской ВЦА Юрий Гарбуз.

Как сообщал УНИАН, 3 июня боевики 49 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе.