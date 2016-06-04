Сводка штаба АТО за сутки: интенсивность ведения огня террористами остается высокой

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 4 июня.

"Ночь в зоне проведения АТО снова прошла неспокойно. Пророссийские НЗФ продолжают прибегать к более интенсивных вооруженных провокаций", - констатируют военные.

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"Всего боевики 49 раз открывали огонь по украинским защитникам. На донецком направлении враг 15 раз обстреливал позиции ВС Украины. Под огнем минометов калибра 82 и 120 мм оказались позиции рядом Опытного, Песков, Невельского, Авдеевки, Новоселовки Второй, а около 23.00 по защитникам Песков российские наемники выпустили еще и 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм", - сообщает штаб.

Укрепление неподалеку Зайцевого и Луганского враг обстрелял из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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Неспокойно было и на Мариупольском направлении, где зафиксировано 31 обстрел позиций ВС Украины. Дважды в течение суток вблизи Павлополя и Гранитного противник использовал минометы калибра 82 и 120 мм, а позиции рядом Березового Талаковки, Красногоровки, Марьинки, Тарамчука и Широкиного российские боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции вблизи Новогригорьевки враг обстрелял из вооружения БМП.

На Луганщине вблизи Станицы Луганской наемники из автоматического гранатомета, а рядом Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям сил АТО.