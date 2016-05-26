Боевики из минометов и гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Всего в течение минувших суток боевики 28 раз открывали огонь по украинским защитникам", - отмечается в сообщении.

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"Не прекращаются обстрелы противником наших позиций в пригородах временно оккупированных городов Донецк и Горловка. Вечером боевики дважды били по позициям сил АТО южнее Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. Из минометов такого же калибра пророссийские банды обстреляли наши укрепления в районе Зайцево. А по защитникам Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщил пресс-центр.

На Светлодарском плацдарме противник трижды открывал огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины вблизи Луганского из вооружения боевых машин пехоты.

Неспокойно было и на Мариупольском направлении. По Широкино боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. А у Новотроицкого боевики снова понесли потери. "Там пророссийские банды в очередной раз попытались нанести поражение нашим подразделениям, используя противотанковый ракетный комплекс. Однако, открыв огонь в ответ украинские воины уничтожили вражеское огневое средство", - подчеркнули в пресс-центре.

Активизировались подразделения российско-оккупационных войск и в Луганской области. "По нашим опорным пунктам под Новозвановкой противник открывал огонь из пулеметов, зенитных установок и вооружения БМП. Возле Станицы Луганской оккупанты били из гранатометов", - говорится в сообщении.

"На протяжении минувших суток в зоне проведения АТО зафиксированы пролеты 6 вражеских БПЛА-разведчиков", - подытожили в пресс-центре.