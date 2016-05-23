В Счастье погиб украинский военный

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, 22 мая, террористы обстреляли район населенных пунктов Крымского, Счастья и Новозвановки.

Читайте такжеВозле Широкино боевики обстреливали позиции сил АТО из артиллерии и гранатометовПозиции украинских военных вблизи села Новозванівка со стороны села Калиново, подконтрольного так называемой "ЛНВ", террористы из гранатометов обстреляли дважды-в 12:15 и 16:00.

Во время обстрела города Счастье из стрелкового оружия и гранатометов в полночь получил ранения и впоследствии скончался в местной больнице украинский военнослужащий.

Кроме того, с 00:20 до 00:40 с подствольных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия террористы обстреляли с. Крымское Новоайдарского района.