ОБСЕ открыла в Счастье новую патрульную базу

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, сегодня миссия открыла новую передовую патрульную базу в подконтрольном правительству Украині городе Счастье Луганской области.

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В миссии ОБСЕ убеждены, что передовая патрульная база расширит их возможности в сфере мониторинга ситуации с безопасностью как в подконтрольных, так и неподконтрольных правительству районах.

«Новая передовая патрульная база находится менее чем в 500 м от линии разграничения, что позволит нашим наблюдателям быть ближе к районам, где наблюдается наибольшее количество нарушений, а также оперативно реагировать на сообщения об инцидентах», – отметил первый заместитель председателя миссии Александр Хуг.

«Постоянное присутствие СММ также должно стимулировать стороны более тщательно придерживаться режима прекращения огня и Минских соглашений», - добавил Хуг.

СММ проинформировали Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) об открытие новой передовой патрульной базы и заручилась поддержкой украинской и российской сторон СЦКК.

Передовая патрульная база в Счастье – девятая база миссии в восточной Украине и четвертая в Луганской области. Ранее СММ открыла пять таких баз в Донецкой области, а именно: в подконтрольных правительству городах Волноваха, Покровск (ранее – Красноармейск), Светлодарск и в неподконтрольных правительству Украины городах Горловка и Дебальцево. Еще три в Луганской области: в подконтрольных правительству Украины в поселке Новоайдар и Станицы Луганской и в неподконтрольном правительству городе Кадиевка (ранее – Стаханов). Таким образом, вместе с офисами миссии в Донецке и Луганске, а также представительствами в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке, новая база увеличивает количество мест постоянного присутствия СММ на востоке до 14.

С целью улучшения мониторинга и отчетности миссия намерена открыть новые такие базы по обе стороны от линии разграничения.