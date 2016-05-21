Полторак: Россия усиливает свои группировки на границе с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минобороны заявил журналистам после представления нового исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны им. Черняховского генерал-майора Геннадия Воробьева.

"Мы четко отслеживаем то, что РФ усиливает свои группировки на границе с Украиной. Они планируют дополнительно развернуть некоторые соединения и воинские части на границе с Украиной", - заявил он.

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"Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что РФ не отказывается от агрессивной политики против Украины, это свидетельствует о том, что Россия не отказалась в своем желании захватить Украину. Это свидетельство того, что каждый из нас, все, кто живут в Украине, не должны забывать об этом, не должны забывать об угрозе, которая никуда не делась. Она есть и, я думаю, что она будет", - добавил Полторак.