Полторак: Россия усиливает свои группировки на границе с Украиной
Россия усиливает свои группировки на российско-украинской границе и не отказывается от планов захватить Украину, утверждает министр обороны Украины Степан Полторак.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минобороны заявил журналистам после представления нового исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны им. Черняховского генерал-майора Геннадия Воробьева.
"Мы четко отслеживаем то, что РФ усиливает свои группировки на границе с Украиной. Они планируют дополнительно развернуть некоторые соединения и воинские части на границе с Украиной", - заявил он.
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"Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что РФ не отказывается от агрессивной политики против Украины, это свидетельствует о том, что Россия не отказалась в своем желании захватить Украину. Это свидетельство того, что каждый из нас, все, кто живут в Украине, не должны забывать об этом, не должны забывать об угрозе, которая никуда не делась. Она есть и, я думаю, что она будет", - добавил Полторак.