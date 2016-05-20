Российских военных начнут готовить под "скоротечные конфликты"

"Современные военные конфликты носят скоротечный характер. Решения на создание и подготовку различных группировок войск принимаются в ограниченные сроки. С учётом этих особенностей и опыта, полученного в Сирии, в Вооружённых Силах внедряются новые формы и способы боевой подготовки", — цитирует РИА Новости министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Напомним, Россия начала воздушную военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. В середине марта президент РФ Владимир Путин поручил начать вывод основной части группировки ВКС из Сирии.