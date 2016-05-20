Штаб АТО: боевики продолжают стрелять из тяжелого вооружения, горячее всего – под Авдеевкой

Ситуация в зоне АТО остается сложной. Террористы продолжают грубо нарушать условия перемирия, применяя, в частности, и тяжелое вооружение. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Самой горячей точкой на карте боевых действий остается промзона на южной окраине Авдеевки. Там боевики неоднократно обстреливали наши опорные пункты из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, отмечают в штабе.

На Мариупольском направлении бандформирования несколько раз открывали огонь по укреплениям сил АТО в районе Новотроицкого. Применяли при этом крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и зенитные установки.

На Луганщине противник обстрелял украинских воинов, которые несут службу неподалеку населенного пункта Сизое, из станкового противотанкового гранатомета.

Вчера вечером на Донетчине снова проводили разведку вражеские БПЛА, добавляют в пресс-центре штаба.

Кроме того, с начала этих суток боевики уже минимум трижды нарушили режим тишины. Они вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Авдеевки и Опросного из минометов калибров 82 мм и 120 мм.