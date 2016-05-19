В прифронтовой Авдеевке трамвайное движение пытаются оживить с помощью дизель-генератора (фото, видео)

Об этом говорится в сообщении в группе "Авдеевка - моя Родина!" в соцсети "Вконтакте", подписанном и.о. директора коммунального предприятия "Авдеевское трамвайно-транспортное управление" М.Гриником.

"17 мая 2016 года КП "АТТУ" Авдеевского городского совета опробовало движение трамвайного вагона КТМ-5М3 с помощью дополнительного источника питания - дизель-генератора SDMO-Gtnstt T88k мощностью 80кВт с использованием новаторской системы выпрямления тока. Испытания прошли успешно!", - сообщил он.

Кроме того, 18 мая на Youtube появилось видео "дизельного трамвая" в движении.

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Короткий ролик снят около центральной проходной Авдеевского коксохимического завода, таким образом, засвидетельствовав, что трамвай способен преодолевать расстояние между депо и заводом, выполняя свою привычную до войны функцию.

Трамвай в Авдеевке был открыт в 1965 году, линия связывает многоэтажные микрорайоны города с АКХЗ. В 1984-2000 годах действовала линия из города в поселок Спартак, ныне находящийся под контролем так называемой "ДНР".

В декабре 2014 года из-за боевых действий контактная сеть на южной части линии была повреждена и демонтирована, трамвай продолжал ходить до депо. В январе 2015 года трамвайное депо подверглось обстрелам, движение было полностью остановлено, а провода полностью демонтированы.