В Станице Луганской из-за обстрела позиций ВСУ погиб военнослужащий

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел Станицы Луганской велся террористами примерно с 11 до 13 часов.

Сообщается, что под прикрытием автоматных очередей «работал» снайпер.

Читайте такжеНеспокойная ночь на Донбассе: дрон боевиков снова сбросил боеприпасы возле позиций сил АТО

Также в этот день около 9.00 со стороны с. Хрестовое в сторону позиций ВСУ террористы вели обстрел из стрелкового оружия.

Примерно в 16.00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов со стороны с. Калиновое террористы вновь обстреляли украинских военных у с. Новозвановка.

Всего 18 апреля в области террористы совершили шесть обстрелов.

«Ситуация на линии разграничения в Луганской области значительно обострилась. Террористы вернулись к обстрелам наших военных днем. Несмотря на наши усилия в возвращении мира на Луганщину, террористы продолжают обострять ситуацию - убивают и ранят наших ребят», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.