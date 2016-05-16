"Пошел серьезный калибр": промзона Авдеевки после майских праздников вновь оказалась под прицелом боевиков (фото)
11:52, 16 мая 2016Война
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Пророссийские террористы снова активизировались в промзоне Авдеевки.
Об этом написал пресс-офицер Владислав Волошин на своей странице в Facebook.
"Ночью по защитникам Авдеевской промзоны работали танки, ствольная артиллерия 120-мм минометы, а про гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие даже не стоит говорить", - отмечается в его сообщении.
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Кроме того, он заявил, что пошел уже серьезный калибр, и пасхальное и майское перемирие закончилось.
Напомним, 15 мая около 17.40 боевики снова открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки, есть раненый.
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