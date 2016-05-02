Сутки в зоне АТО обошлись без потерь среди украинских военных – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий и обстрелов никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен", - сказал он.

По его словам, были зафиксированы единичные и кратковременные обстрелы позиций ВСУ со стороны боевиков.

"На Луганском направлении боевики применили стрелковое оружие и гранатомет, это произошло неподалеку Новозвановки. На Донецком направлении единственным нарушением перемирия был 15-минутный обстрел из стрелкового оружия и гранатометов в районе Авдеевки. Другие четыре провокации произошли на Мариупольском направлении. В частности, боевики близ села Коминтерново стреляли из зенитной установки и гранатометов по позициям сил АТО возле Водяного, а также из гранатометов по украинским военнослужащим у Талаковки", - проинформировал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, штаб АТО зафиксировал за сутки 6 обстрелов со стороны боевиков.