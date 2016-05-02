"Пасхальное перемирие": Штаб АТО за сутки зафиксировал лишь 6 "эпизодов использования боевиками оружия"

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На протяжении минувших суток российско-террористические бандформирования на Донбассе соблюдали перемирие почти вдоль всей линии разграничения сторон. Всего было зафиксировано 6 эпизодов использования боевиками оружия, большинство из которых – неприцельные обстрелы", - говорится в нем.

В частности, как отмечают в штабе АТО, несколько беспорядочных выстрелов со стороны временно оккупированных территорий прозвучали вчера из окрестностей Донецка и в районе Широкино.

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"Однако вчера поздно вечером бандиты дважды прицельно били по позициям украинских подразделений возле Гранитного из подствольных гранатометов и зенитных установок. Украинские защитники огонь в ответ не отрывали", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Луганской области 1 мая был зафиксирован пролет вражеского разведывательного БПЛА.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения сторон было тихо.

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