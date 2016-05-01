Пасхальное "перемирие" в зоне АТО: 27 вражеских обстрелов и запрещенное вооружение

Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований не обращают внимания на договоренности о соблюдении режима полной тишины в зоне АТО. За минувшие сутки они 27 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики сбрасывают взрывчатку с беспилотников на позиции сил АТО

"С вечера боевики вели особенно интенсивный огонь на Донецком направлении. В частности, наши опорные пункты в районе Авдеевки, Зайцево, Майорска и Луганского противник обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по защитникам Авдеевки враг бил из минометов калибра 82 мм", - сообщают в штабе.

На Мариупольском направлении под огонь противника из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции неподалеку Водяного и Гнутово. Также по Водяном боевики били из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали режим прекращения огня с 30 апреля.

В то же время представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма констатировал, что боевики в первый же день нарушили договоренности, и призвал Россию, а также ОРДО и ОРЛО как стороны принятых договоренностей, выполнять взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе в преддверии Пасхальных праздников.