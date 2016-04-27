В "ДНР" распространяют слухи о подготовке ВСУ ударных группировок для наступления - ИС

Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Якобы ВСУ уже подготовили две ударные группировки, которые пока сосредоточены в оперативно-тактическом тылу их боевых порядков в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Согласно "разведданным" боевиков, данные группировки начнут выдвижение и развертывание в первой линии "лишь перед самым началом наступления".

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"Согласно последним "данным разведки" "1-го АК", якобы зафиксирована массированная передислокация военных органов управления украинских войск, МТС, оперативного обеспечения по направлению к линии разграничения. Подтягивание штабов сил АТО ближе к фронту террористы считают явным признаком готовящегося наступления", - отметил Тымчук.

Под этим предлогом, по его словам, боевики пытаются наращивать силы и средства в первой линии, в том числе вооружения и боевую технику, которые должны быть отведены согласно Минским договоренностям.