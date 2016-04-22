Военный эксперт раскрыл планы украинской стороны в случае наступления боевиков на Донбассе

Об этом сообщил анонимный военный эксперт, передает "Апостроф".

Он отметил, что украинское военное командование учитывает "российский фактор" и в случае вмешательства "отпускников" в игру вступит второй эшелон, который намного лучше подготовлен.

"Он будет наносить удары в обход Донецка и Луганска, пытаясь выйти как можно ближе к государственной границе", сообщил эксперт.

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Затем, по его словам, наступит очередь третьего эшелона, который оснащен танками Т-80 и состоит из отборных частей.

"Насколько я знаю, военные специалисты "ДНР" и "ЛНР" не исключают, что при таком варианте развития событий украинцы смогут добиться своих целей и выйти к границе с Россией", — заключил эксперт.

Напомним, 22 апреля из минометов были нанесены огневые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, а вблизи Широкино, кроме оружия калибра 82 мм, враг стрелял по украинской стороне из противотанковых ракетных комплексов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.