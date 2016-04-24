Украинская разведка идентифицировала еще 4 российских офицеров, руководящих боевиками на Донбассе

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, установлено, что в должности начальника штаба-заместителя командира 1 мотострелкового батальона 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ состоит майор ВС РФ Искуженов Руслан Тулигенович, в Украине использует документы прикрытия на фамилию Успанов. Известно, что Искуженов родился 12.01.1984 в с. Пальцевка Таврического района Омской обл., учился в Омском кадетском корпусе, а в 2007 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

«Для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России на временно оккупированных территориях востока Украины майор Искуженов командирован согласно приказу министра обороны РФ от 22 января 2015 года №0019 с должности командира мотострелкового батальона 18 отдельной мотострелковой бригады (ст. Калиновская, с. Ханкала, г. Грозный, Чечня, Россия) 58 армии (Владикавказ) Южного ВО ВС РФ. С момента окончания Новосибирского ВВКУ офицер ВС РФ Искуженов Р.Т. проходил службу на должностях командира мотострелкового взвода, мотострелковой роты, начальника штаба и командира мотострелкового батальона в 18 отдельной мотострелковой бригаде», - говорится в сообщении.

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В ГУ разведки обращают особое внимание на то, что 18 отдельная мотострелковая бригада 58 армии Южного ВО ВС РФ является боевым соединением, регулярно привлекается к т. н. контртеррористической операции в Чечне и Дагестане, состоит из 3990 человек личного состава и имеет в своем составе отдельный батальон специального назначения.

Офицеры и личный состав этого соединения с 2014 года регулярно привлекаются к боевым действиям на временно оккупированных территориях востока Украины.

Украинская разведка установила очередного кадрового офицера ВС РФ, который до командировки в Украину также проходил службу в 18 отдельной мотострелковой бригаде (ст. Калиновская, с. Ханкала, г. Грозный, Чечня, Россия) 58 армии (Владикавказ) Южного ВО ВС РФ. Это подполковник ВС РФ Канапляник Константин Андреевич. Для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России на временно оккупированных территориях востока Украины подполковник Канапляник командирован согласно приказу министра обороны РФ от 22 февраля 2015 года №0049 с должности заместителя командира по воздушно-десантной подготовке отдельного батальона специального назначения.

По данным разведки, в настоящее время он состоит в должности командира отдельного разведывательного батальона (Донецк, Украина) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного (Ростов-на-Дону) ВО ВС РФ. В отличие от большинства офицеров российской армии, подполковник Канапляник пытался избежать командировки в Украину, в т. ч. подавал судебный иск.

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«Согласно материалам заседания Грозненского гарнизонного военного суда от 24 июня 2015 года, Канапляник оспаривал законность перевода его на должность старшего офицера 2 управления (резервных формирований мотострелковых войск) 12 командования резерва (с сентября 2015 года Центр территориальных войск, Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ для дальнейшей командировки в Украину», - сказано в сообщении.

Отмечается, что председательствующий судья Грозненского гарнизонного военного суда С.Ярош отказал в удовлетворении иска, что заставило кадрового российского офицера под угрозой уголовной ответственности за невыполнение приказа командования согласиться с командировкой, выполнить преступный приказ военно-политического руководства России и принять участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины.

Согласно нормам украинского законодательства, отметили в ГУР Минобороны Украины, обстоятельства при которых подполковник Канапляник был вынужден выполнять преступные приказы военно-политического руководства РФ будут учтены как смягчающие во время рассмотрения его дела в качестве военного преступника.

«Учитывая систематическое обнародование в мировых СМИ информации ГУР МО Украины относительно участия кадровых российских военнослужащих в вооруженной агрессии России на временно оккупированных территориях востока Украины и с целью снижения рисков массового неповиновения и уклонения от командировок на Донбасс, российское военное командование всячески поощряет своих генералов и офицеров, в т. ч. путем продвижения по службе и присвоения очередного воинского звания», - подчеркнули в управлении разведки.

По их данным, генерал-майор ВС РФ С.Кузовлев, который в период осень 2014 года – весна 2015 командовал 2 АК (Луганск) ВС РФ, назначен на высшую должность командующего 20 армии (Воронеж) Западного ВО ВС РФ. Генерал-майор А.Цеков, который в период с осени 2014 до весны 2015 годов командовал 2-й отдельной мотострелковой бригадой (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ, назначен на высшую должность командира 4 танковой дивизии 1 танковой армии (Баковка/Одинцово, Московская обл.) Западного ВО ВС РФ. Очередное звание “генерал-майор” он получил 21 февраля 2015 года за участие в вооруженной агрессии России на временно оккупированных территориях Донбасса.

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