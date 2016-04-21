Россия начала поставлять боевикам на Донбасс автомобильную спецтехнику - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

"Российской стороной 18 апреля через закрытый пункт пропуска "Должанский" начата несанкционированная поставка на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей крупной партии (свыше 100 единиц специальной автомобильной техники якобы для нужд так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций сепаратистского квазигосударственного образования", - отметил он.

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По словам Слободяна, речь идет о пожарных автомобилях, автоцистернах, аварийно-спасательных машинах.

Также он добавил, что Россия планирует завершить поставки этой спецтехники до 28 апреля.