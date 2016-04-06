Боевики на Донбассе избегают отправки на передовую и ломают боевую технику - разведка

Об этом говорится в сообщении разведки относительно обстановки в районе проведения АТО состоянию на 6 апреля.

По данным разведки, осознавая опасность участия в активных боевых действиях, личный состав пытается избежать отправки на передовые позиции. Кроме того, увеличивается количество случаев преднамеренного повреждения боевой техники в соединениях 2 армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил России.

Так, 4 апреля на полигоне в районе города Красный Луч (Луганская область) во время проведения батальонных тактических учениий с преодолением водной преграды военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево, Донецкая область) утопили четыре боевых машины пехоты, из которых три требуют длительных ремонтно-восстановительных работ.

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"В связи с неудовлетворительными результатами проверки состояния боевой подготовки и регулярными чрезвычайными событиями в подчиненных подразделениях (сокрытие факта потери БПЛА, затопление боевых машин, открытое неповиновение подчиненных и их отказ от выполнения приказов), командир 2 АК генерал-майор ВС РФ Е.Никифоров дал негативную характеристику командиру 7 ОМСБр полковнику ВС РФ О.Бушуеву для поступления в Академию Генерального штаба ВС РФ (возвращение Бушуева А.М в Россию для вступления в академию планировалось на конец апреля с.г.)", - отметили в управлении разведки.

В то же время разведкой были зафиксированы очередные факты поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 АК (Донецк) ВС РФ: Харцызск – эшелон (три платформы с военной техникой, три вагона с боеприпасами и имуществом, 160 тонн дизельного топлива); Амвросиевка – три грузовых автомобиля с боеприпасами и четыре топливозаправщики.

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