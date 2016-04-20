Еще 20 осужденных вернули на подконтрольную Украине территорию (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Сегодня по инициативе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялась очередная передача 20 осужденных из неподконтрольной правительству Украины территории. Среди них – две женщины и один человек с инвалидностью. Это уже пятая успешная операция по передаче осужденных", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе ухудшается криминогенная обстановка из-за осужденных в рядах боевиков - разведка

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на сегодняшний день на подконтрольную Украине территорию в целом возвращено 87 осужденных.