В Станице Луганской один военнослужащий погиб, подорвавшись на фугасе
13:07, 18 апреля 2016Война
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В Станице Луганской один военнослужащий погиб, подорвавшись на фугасе.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один был ранен в Песках в результате обстрела. Также вчера погиб один военнослужащий в Станице Луганской: он подорвался на фугасе, двигаясь на автомобиле», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и трое получили ранения.
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