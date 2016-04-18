В Станице Луганской один военнослужащий погиб, подорвавшись на фугасе.

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один был ранен в Песках в результате обстрела. Также вчера погиб один военнослужащий в Станице Луганской: он подорвался на фугасе, двигаясь на автомобиле», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и трое получили ранения.