За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеНа Луганщине диверсанты штурмовали позиции одного из опорных пунктов сил АТО"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще трое наших бойцов были ранены", - сказал Александр Мотузяник.

За прошедшие сутки террористы 50 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военныйполучил ранения в результате обстрела украинских позиций под Авдеевкой.