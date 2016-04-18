Боевики обстреляли контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, ранен пограничник

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать договоренности и обстреливать позиции военных, в том числе пограничников, которые несут службу на линии разграничения в районе проведения АТО.

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"Сегодня ночью в Донецкой области с неконтролируемой территории в направлении контрольного поста «Березовое», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ, террористами осуществлено 20 выстрелов из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ). Снаряды разорвались вблизи позиций украинских военных. Ответный огонь не открывался, никто из воинов не пострадал", - говорится в сообщении.

Также с неподконтрольной Украине территории боевики вчера поздно вечером и сегодня ночью дважды обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Станично-Луганское».

"Российские наемники использовали АГС-17 и стрелковое оружие. В результате обстрелов и разрывов гранат получил осколочное ранение военнослужащий Государственной пограничной службы. Его доставили в центральную районную больницу, состояние здоровья пограничника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиками КПВВ «Станично-Луганское» был ранен один военнослужащий ВСУ и повреждены служебные модули пограничных нарядов, которые были недавно установлены для пропуска граждан. Из-за постоянных обстрелов российско-террористических войск с 8 апреля в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пропуск граждан временно был приостановлен.