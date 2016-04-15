Под обстрел боевиков попали Станица Луганская и Золотое
10:00, 15 апреля 2016Война
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Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет об обстреле 14 апреля боевиками из 82-мм минометов пгт Станица Луганская и г. Золотое из пулеметов.
Боевики обстреляли Золотое и Станицу Луганскую / Фото УНИАН
Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.
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"Опять обстрелы. Станица Луганская: дважды продолжаются выстрела с применением стрелкового оружия, АГС, РПГ и 82-мм минометов. Золотое: обстрелы из пулемета. Потерь нет", - написал глава Луганской ВГА.
Ранее штаб АТО сообщал, что с направления Докучаевска зафиксированы одновременные обстрелы украинских военных в Новотроицком из минометов калибра 120 мм, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Здесь террористы попытались проверить бдительность украинских военных и пошли на штурм. Ответным огнем враг был остановлен и отступил.
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