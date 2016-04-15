Под обстрел боевиков попали Станица Луганская и Золотое

Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.

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"Опять обстрелы. Станица Луганская: дважды продолжаются выстрела с применением стрелкового оружия, АГС, РПГ и 82-мм минометов. Золотое: обстрелы из пулемета. Потерь нет", - написал глава Луганской ВГА.

Ранее штаб АТО сообщал, что с направления Докучаевска зафиксированы одновременные обстрелы украинских военных в Новотроицком из минометов калибра 120 мм, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Здесь террористы попытались проверить бдительность украинских военных и пошли на штурм. Ответным огнем враг был остановлен и отступил.