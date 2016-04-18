В Станице Луганской из-за обстрелов ранен пограничник - Тука

Об этом сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Ночью вновь раздавались выстрелы в Станице Луганской. Повреждены вагончики пограничников. Один пограничник получил ранения. Вот вам и ответ на вопрос "когда откроете", - написал Тука.

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Напомним, ранее Тука заявлял, что о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда возле поселка Станица Луганская "не может быть и речи".