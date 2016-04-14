Боевики днем 50 раз обстреливали позиции сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«С ночи враг 9 раз обстреливал Авдеевку из стрелкового оружия и гранатометов. А начиная с 6 утра незаконные вооруженные формирования трижды вели огонь из минометов калибра 82 мм по Зайцево, по одному разу - по позициям в Авдеевке и шахте Бутовка. Позже минометы калибра 120 мм были использованы ими против защитников Опытного», - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов позиции сил АТО в районе Марьинки и Луганского, а в направлении Новотроицкого они развернули зенитные установки ЗУ-23-2.

«Наряду с прицельными обстрелами враг продолжает практику беспокоящего огня. В каждом случае приближения противника на опасное расстояние к нашим опорным пунктам силы АТО открывали ответный огонь. Таких эпизодов за сегодня уже было 7. Почти все в районе промышленной зоны Авдеевки», - подчеркнули в штабе

Обстановка остается сложной с возможным дальнейшим обострением. Однако, Вооруженные Силы Украины готовы к любым вариантам развития событий, добавили в пресс-центре.