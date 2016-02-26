На линии фронта у Донецкого аэропорта снайпер ранил волонтера
16:30, 26 февраля 2016Война
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21-летний волонтер из Львовской области получил огнестрельное ранение в селе Водяное Ясиноватского района, находящемся на линии фронта около Донецкого аэропорта.
REUTERS
Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, предварительно установлено, что мужчину ранил снайпер.
Волонтер госпитализирован. Медики констатировали у него огнестрельное ранение плеча, ему оказана необходимая медицинская помощь.
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По предварительным данным, волонтер был ранен снайпером в ночное время.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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