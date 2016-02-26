На линии фронта у Донецкого аэропорта снайпер ранил волонтера

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, предварительно установлено, что мужчину ранил снайпер.

Волонтер госпитализирован. Медики констатировали у него огнестрельное ранение плеча, ему оказана необходимая медицинская помощь.

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По предварительным данным, волонтер был ранен снайпером в ночное время.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

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