В ОБСЕ призвали боевиков решить вопрос с открытием пункта пропуска "Золотое" в Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.

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"Пункт пропуска «Золотое» был предметом обсуждения в гуманитарной группе. Я надеялся, что он будет функционировать в самом ближайшем будущем. Однако, не могу скрыть свое разочарование тем, что мы не достигли пока того успеха, на который мы надеялись. Я призываю стороны, в частности ОРЛО, наконец оперативно и положительно решить этот вопрос", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в районе города Золотое Луганской области открылся 31 марта. Однако во второй половине того же дня он был закрыт по распоряжению Луганской областной ВГА совместно с сотрудниками силовых и правоохранительных органов, чтобы не подвергать людей опасности.

Как заявил председатель областной госадминистрации Георгий Тука, боевики установили железобетонные блоки и не пропускают людей и автомобили в обоих направлениях.

По словам Туки, Луганская областная ВГА обратилась к представителям миссии ОБСЕ с просьбой помочь решить вопрос.