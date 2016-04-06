В ОБСЕ призвали боевиков решить вопрос с открытием пункта пропуска "Золотое" в Луганской области
Представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призывает боевиков решить вопрос с открытием контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания контактной группы.
Читайте такжеРазведка: На оккупированных территориях Донбасса военные РФ из-за невыплаты средств бунтуют против командиров
"Пункт пропуска «Золотое» был предметом обсуждения в гуманитарной группе. Я надеялся, что он будет функционировать в самом ближайшем будущем. Однако, не могу скрыть свое разочарование тем, что мы не достигли пока того успеха, на который мы надеялись. Я призываю стороны, в частности ОРЛО, наконец оперативно и положительно решить этот вопрос", - заявил Сайдик.
Как сообщал УНИАН, автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в районе города Золотое Луганской области открылся 31 марта. Однако во второй половине того же дня он был закрыт по распоряжению Луганской областной ВГА совместно с сотрудниками силовых и правоохранительных органов, чтобы не подвергать людей опасности.
Как заявил председатель областной госадминистрации Георгий Тука, боевики установили железобетонные блоки и не пропускают людей и автомобили в обоих направлениях.
По словам Туки, Луганская областная ВГА обратилась к представителям миссии ОБСЕ с просьбой помочь решить вопрос.