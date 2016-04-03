Сутки в зоне АТО: боевики уменьшили количество провокаций, больше всего обстрелов в районе Авдеевки

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, также на линии соприкосновения сократилось количество провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе из тяжелого вооружения.

Мотузяник сообщил о двух вражеских провокациях на Луганском направлении на участках Попасная и Светлодарск, а также о нарушении режима тишины на Донецком направлении в Майорске, Авдеевке, Песках.

«На других оборонительных рубежах вчера было спокойно, и самое большое количество обстрелов со стороны оккупантов уже традиционно фиксируется в районе Авдеевки, где враг несколько раз применял, в том числе, минометы», - добавил он.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 15 вражеских провокаций.

В частности, на Мариупольском направлении противник нарушил режим тишины девять раз, в том числе трижды – с применением минометов. Наибольшее количество провокаций в этом направлении – возле населенных пунктов Гнутовое и Широкино.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО, в ответ ВСУ открывали огонь четыре раза.