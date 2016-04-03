Террористы на Донбассе применили "отведенное" оружие, силы АТО вынуждены были открыть ответный огонь

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении боевики применили против украинской армии минометы. В частности, калибра 120 миллиметров вблизи Водяного и 82 миллиметра по Широкино.

На Донецком направлении минометы были направлены три раза в районе Авдеевки и один раз - Песков.

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Кроме этого, огонь из оружия меньших калибров, а именно гранатометов различных систем, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия враг активно использовал вдоль всей линии разграничения.

"Боевики вели огонь против украинских защитников вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Майорска, Новотроицкого, Новозвановки, Гнутово", - отметили в штабе АТО.

Стоит отметить, что за указанный период бойцы Вооруженных Сил Украины 4 раза открывали ответный огонь из стрелкового оружия.