Террористы на Донбассе применили "отведенное" оружие, силы АТО вынуждены были открыть ответный огонь
В течение прошедших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили по позициям сил АТО 25 обстрелов, при этом 7 раз используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Так, на Мариупольском направлении боевики применили против украинской армии минометы. В частности, калибра 120 миллиметров вблизи Водяного и 82 миллиметра по Широкино.
На Донецком направлении минометы были направлены три раза в районе Авдеевки и один раз - Песков.
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Кроме этого, огонь из оружия меньших калибров, а именно гранатометов различных систем, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия враг активно использовал вдоль всей линии разграничения.
"Боевики вели огонь против украинских защитников вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Майорска, Новотроицкого, Новозвановки, Гнутово", - отметили в штабе АТО.
Стоит отметить, что за указанный период бойцы Вооруженных Сил Украины 4 раза открывали ответный огонь из стрелкового оружия.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 3 апреля 2016 года:В зоне боевых действий ситуация остается неста...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО2 апреля 2016 г.