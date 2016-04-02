Российские Ми-8 шпионили вдоль админграницы Крыма с Херсонщиной

Российские вертолеты Ми-8 шпионили вдоль административной границы оккупированного Крыма с Херсонской областью.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на административной границе пограничники Херсонского отряда обнаружили 2 российских вертолета Ми-8, которые осуществляли полеты над временно оккупированной территорией АР Крым. Читайте такжеНа Мариупольском направлении замечено 11 полетов вражеских БПЛА - Лысенко О данном факте пограничники сообщили взаимодействующим подразделениям.

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