Российские Ми-8 шпионили вдоль админграницы Крыма с Херсонщиной
15:15, 02 апреля 2016Война
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Российские вертолеты Ми-8 шпионили вдоль административной границы оккупированного Крыма с Херсонской областью.
Вертолет Ми-8/ armystrong.ru
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на административной границе пограничники Херсонского отряда обнаружили 2 российских вертолета Ми-8, которые осуществляли полеты над временно оккупированной территорией АР Крым.
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О данном факте пограничники сообщили взаимодействующим подразделениям.
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