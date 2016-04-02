За сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 65 раз – штаб

В зоне проведения Антитеррористической операции активность боевиков остается высокой. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6 часов утра 2 апреля.

По данным штаба, "используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями, незаконные вооруженные формирования нанесли огневые удары из минометов калибров 120 мм и 82 мм по подразделениям Вооруженных сил Украины, которые держат оборону на определенных направлениях. В частности, по Авдеевке целились 6 раз, а в районе Невельского и Зайцево мины прилетали по одному разу".

В штабе отмечают, что в то же время террористы применяли против защитников Украины весь арсенал стрелкового оружия.

"На Донецком направлении российские наемники также обстреливали наши позиции из гранатометов, пулеметов крупного калибра, противотанковых ракетных комплексов в Песках, Луганском, Новгородском, Опытном, шахте Бутовка", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что на Мариупольском направлении враг неоднократно применял огонь пулеметов и гранатометов в сторону Новотроицкого и Марьинки, а на Луганском - в направлении Новозвановки, Богуславского, Степного.

"Чтобы удержать натиск врага наши бойцы вынуждены были 12 раз открывать ответный огонь, но исключительно из стрелкового оружия и гранатометов, что не является нарушением Минских договоренностей", - добавляет пресс-центр.