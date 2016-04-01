Бои за промзону Авдеевки: появилось видео отражения украинскими военными атак террористов

18:45, 01 апреля 2016
Война
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В сети появилось видео боев украинских военных с боевиками в промышленной зоне Авдеевки Донецкой области.

Авдеевка / Скриншот

Видео разместило Военное телевидение Украины на своем канале в YouTube.

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На записи зафиксировано, как бойцы сил АТО отбивают атаки террористов.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе промышленной зоны Авдеевки боевики используют против сил АТО противопехотные мины ПОМ-2, запрещенные Женевской конвенцией.

Кроме того, 27 марта вблизи Авдеевки террористы попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил украинских бойцов.

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