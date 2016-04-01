Бои за промзону Авдеевки: появилось видео отражения украинскими военными атак террористов

В сети появилось видео боев украинских военных с боевиками в промышленной зоне Авдеевки Донецкой области.

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