За минувшие сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных, еще один погиб в ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 получили ранения. Также один военнослужащий погиб в результате ДТП", - сказал Мотузяник.

При этом, по словам представителя АПУ, в течение вчерашнего дня на Донецком направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 230 мин.

"На Донецком направлении противник применил ствольную артиллерию - 152-миллиметровые пушки. Инцидент произошел в Майорске. Также продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО – за минувшие сутки оккупанты выпустили по нашим войскам более 230 мин, что является рекордным количеством с прошлого лета. При этом основными "горячими точками" были Светлодарская дуга (Луганское), окраины Горловки (Зайцево, Майорск, Ленинское) и Авдеевка", - сказал Мотузяник.

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При этом в Авдеевке в результате вражеского обстрела был ранен гражданский. На отдельных участках фронта боевые действия перешли в круглосуточный режим, поэтому силы АТО регулярно открывают огонь в ответ, чтобы прекратить агрессию.

Относительно спокойно лишь на отрезке линии соприкосновения между Горловкой и Ясиноватой, сказал Мотузяник.

По его словам, всего за минувшие сутки на Донецком направлении враг совершил более 60 обстрелов позиций сил АТО.

В то же время на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины в Марьинке и Широкином - все обстрелы были прицельными, поэтому силы АТО отвечали им метким огнем. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики совершили 4 обстрела.

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На Луганском направлении противник нарушил режим тишины на крайнем востоке и западе области – Болотенное Станично-Луганского района и Попасная. Оба обстрела произошли вечером, уже после захода солнца.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки количество обстрелов незаконных вооруженных формирований по позициям сил АТО рекордно выросло. Самая сложная ситуация по-прежнему в районе Авдеевки.