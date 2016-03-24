Днем боевики больше всего обстреливали позиции сил АТО на донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. «В течение сегодняшнего дня российско-террористические войска несколько увеличили свою активность. Боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего обстрелов захватчики совершили по нашим позициям на Донецком направлении. В районах населенных пунктов шахта Бутовка, Опытное, Майорск и Зайцево враг применил для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие.

По опорным пунктам сил АТО возле Луганского, противник открыл огонь из минометов калибра 120 и выпустил при этом 15 мин. А по защитникам Авдеевки пророссийские наемники открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«Несмотря на Минские договоренности, возле Ясиноватской развязки, боевики не пропустили представителей ОБСЕ, которые осуществляли инспекционную проверку в заданном районе, что свидетельствует о сокрытии вооружения крупного калибра и военной техники», - сообщают в штабе.

Также на Мариупольском направлении тоже было неспокойно. В сторону украинских воинов, которые несут службу вблизи Марьинки, противник 6 раз открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам в этом районе работал вражеский снайпер.

В течение дня ответный огонь военнослужащими Вооруженных Сил Украины не открывался. Подразделения сил АТО надежно удерживают позиции и полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности.