За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было. Однако двое получили ранения», - сообщил Мотузяник.

Он уточнил, что военнослужащие получили ранения возле населенных пунктов Майорское и Березовое Донецкой области.

«Возле Майорского наш военнослужащий получил ранения в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, а второй получил ранения возле населенного пункта Березовое в результате подрыва на вражеской растяжке», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские боевики 42 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

За предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.