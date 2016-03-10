Россиян для участия в войне на Донбассе мотивируют "отжатым" жильем украинских граждан - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в отдельных районах Донецка (Украина) начата выдача ордеров на "национализированные" квартиры кадровым офицерам 1 и 2 армейских корпусов и гражданам России из состава незаконных вооруженных формирований в соотношении 80 к 20% соответственно.

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"Конфискации подлежит жилье донетчан, которые выехали с оккупированных территорий в мирную Украину", - отметили в ГУ разведки.

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