Россиян для участия в войне на Донбассе мотивируют "отжатым" жильем украинских граждан - разведка
12:44, 10 марта 2016Война
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С целью мотивирования граждан Российской Федерации к участию в боевых действиях, а также дальнейшей их ассимиляции и легализации на временно оккупированных территориях Донбасса, незаконная власть "ДНР" перераспределяет конфискованное жилье украинских граждан в пользу российских военнослужащих и наемников.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что в отдельных районах Донецка (Украина) начата выдача ордеров на "национализированные" квартиры кадровым офицерам 1 и 2 армейских корпусов и гражданам России из состава незаконных вооруженных формирований в соотношении 80 к 20% соответственно.
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"Конфискации подлежит жилье донетчан, которые выехали с оккупированных территорий в мирную Украину", - отметили в ГУ разведки.
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Ранее разведка сообщила, что ФСБ привлекает ветеранов военной службы вербовать наемников для войны на Донбассе.
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