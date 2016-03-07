В полиции показали результаты утреннего обстрела боевиками "ДНР" частного сектора Авдеевки (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, 7 марта около 7:00 утра, в дом №44 по улице Лермонтова в Авдеевке, где проживает пенсионерка 1935 года рождения, попала граната. В результате взрыва повреждена мебель.

В доме №64 на той же улице, где проживает пенсионерка 1954 года рождения, имеются повреждения окон от стрелкового оружия.

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"Предварительно можно сказать - обстрел жилого сектора производился из БМП или БМД", - отметил Аброськин.

По его данным, жертв и пострадавших нет. На момент обстрела женщины находились в домах. Расстояния домов до позиций сепаратистов составляет 600-800 метров.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.