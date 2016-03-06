За сутки в зоне АТО погибло двое украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Это произошло вблизи Авдеевки в результате обстрела противника по нашей позиции с использованием минометов калибром 120 мм», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российские террористические формирования за прошедшие сутки 52 раза открывали огонь по позициям сил АТО: всего - 37 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 10 - на Мариупольском и 5 - на Луганском.