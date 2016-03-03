Штаб АТО зафиксировал 62 обстрела позиций ВСУ, все чаще боевики используют минометы

Зафиксировано 62 обстрела позиций ВСУ. Все чаще боевики используют минометы.

"На Донецком направлении террористы совершили 34 обстрела укреплений украинских бойцов. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра российские наемники вели огонь по опорным пунктам рядом с Троицким, Красногоровкой, Опытним, Песками, Зайцевым и Луганским", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении с 82 и 120 мм минометов боевики обстреливали позиции под Гнутовим и Талаковкой, из БМП-2 под Новотроицким и Гранитным. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по опорным пунктам близ Марьинки, отметили в штабе.

"В 21.00 ДРГ противника из ручных гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт рядом с Новотроицким. Получив достойный отпор от наших бойцов из БМП-1, АГС и стрелкового оружия боевики отошли в направлении Докучаевска. Неприцельный огонь из минометов велся по нашим укреплениям вблизи Водяного, Павлополя, Талаковки и Гнутового", - говорится в сообщении.