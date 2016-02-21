На Луганщине может появиться еще один пропускной пункт уже в марте

В соответствии с распоряжением руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации начат процесс открытия контрольно-пропускного пункта в районе населенного пункта Золотое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, предполагается, что через указанный КПВВ будут передвигаться исключительно легковые автомобили и пешеходы. Ожидается пропускная способность около 5 тысяч человек и 1 500 транспортных средств в сутки. Одновременно будет работать четыре «окна» для проверки документов. Возле КПВВ будет оборудована сервисная зона.

Планируются основные направления автобусного сообщения: Золотое-Попасная, Золотое-Лисичанск-Северодонецк-Старобельск-Сватово и тому подобное.

Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, представители фискальной службы, спасатели, военные, пограничники, представители миссии ООН в Украине ознакомились с ходом работ по обустройству КПВВ.

«В случае отсутствия обстрелов открытие может состояться в первой половине марта», – сообщил Клименко.