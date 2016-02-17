Битва за Дебальцево: Генштаб показал видеографику ключевых моментов боев
14:14, 17 февраля 2016Война
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Генеральный штаб опубликовал видео, посвященное битве за Дебальцево.
REUTERS
Видеозапись посвящена ключевым эпизодам битвы, она включает хронологию боев. Также в видео можно услышать комментарии участников событий.
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Отмечается, что битва за Дебальцево - одно из ключевых событий в противостоянии Украины российской агрессии. Она имела значительные как военные, так и политические последствия.
mil.gov.ua
Ранее генерал-майор ВСУ Александр Сирский заявил, что силам антитеррористической операции под Дебальцево в феврале 2015 года противостояли 19 тысяч представителей российско-террористических войск.
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