Битва за Дебальцево: Генштаб показал видеографику ключевых моментов боев

Видеозапись посвящена ключевым эпизодам битвы, она включает хронологию боев. Также в видео можно услышать комментарии участников событий.

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Отмечается, что битва за Дебальцево - одно из ключевых событий в противостоянии Украины российской агрессии. Она имела значительные как военные, так и политические последствия.

Ранее генерал-майор ВСУ Александр Сирский заявил, что силам антитеррористической операции под Дебальцево в феврале 2015 года противостояли 19 тысяч представителей российско-террористических войск.