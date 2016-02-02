Силам АТО под Дебальцево в феврале 2015 противостояли 19 тысяч боевиков НВФ и военных РФ - генерал ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генерал-майор ВСУ Александр Сирский сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, по состоянию на 27 января 2015 года в секторе «С» было привлечено около 13 тысяч человек личного состава украинских войск.

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«Непосредственно в районе Дебальцевского выступа в феврале 2015 года силы составляли около 4,7 тысячи военнослужащих. Силам АТО противостояли группировки незаконных вооруженных формирований и российско-террористических войск общей численностью около 19 тысяч человек», - заявил Сирский.

Также он добавил, что в целом противник создал мощные группировки и фактически имел преимущество по всем основным образцам тяжелого вооружения, в том числе по танкам – в 3 раза, по артиллерии – в 4 раза.

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