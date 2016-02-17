В Генштабе прокомментировали "запрет" бойцам АТО открывать ответный огонь

Он отметил, что украинским военным запрещено провоцировать на открытие огня, но не запрещено отвечать на обстрел со стороны боевиков, передает UΛ: Перший.

"Я лично ко всем командирам, начиная от командира роты, довел: если по ним ведется огонь, решение на ответный огонь – это их личное решение и их личная компетенция", - подчеркнул Муженко.

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Он пояснил, что когда военным ВСУ действительно угрожает опасность, когда стреляют по их опорному пункту, то открывается ответный огонь, никакого запрета на это нет.

Напомним, ситуация на Донбассе существенно ухудшилась: террористы накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО, в ход пошла противотанковая управляемая ракета.