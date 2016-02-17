Пункт пропуска Марьинка снова закрыли из-за обстрелов

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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«Несмотря на постоянные обстрелы сил АТО в районе Марьинки со стороны российско-террористических войск и угрозу жизни и здоровью участников движения, которые следуют через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", штабом АТО принято решение временно приостановить пропуск людей и транспортных средств через указанный КПВВ с 00 часов 17 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении работы контрольного пункта будет принято после стабилизации обстановки в этом районе.