Пункт пропуска Марьинка снова закрыли из-за обстрелов
09:26, 17 февраля 2016Война
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Пункт пропуска Марьинка снова временно закрыт из-за обстрелов.
Штаб АТО принял решение временно приостановить пропуск людей и транспорта / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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«Несмотря на постоянные обстрелы сил АТО в районе Марьинки со стороны российско-террористических войск и угрозу жизни и здоровью участников движения, которые следуют через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", штабом АТО принято решение временно приостановить пропуск людей и транспортных средств через указанный КПВВ с 00 часов 17 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возобновлении работы контрольного пункта будет принято после стабилизации обстановки в этом районе.
Пограничники закрывают пропускной пункт "Марьинка"
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