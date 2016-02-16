В Донецкой области из-за обстрелов боевиками снова закроют пункт пропуска "Марьинка"

Как сообщает пресс-служба штаба АТО, решение о закрытии пункта принято в связи с значительным увеличением количества обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

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По словам заместителя командующего АТО Анатолия Кравчука, только за минувшие сутки противник 79 раз открывал огонь в направлении КПВВ.

"Для обеспечения безопасности мирного населения, нами принято решение прекратить работу пропускного пункта "Марьинка" с 17 февраля", - отметил заместитель командующего.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Донецкой области из-за обстрелов боевиками закрыли на неопределенный срок контрольный пункт въезда-выезда "Зайцево".

16 февраля представитель штаба АТО сообщил, что ночью боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Марьинке. Он также отметил, что "сегодня не идет речь об открытии КП "Зайцево", потому что ситуация там далека от спокойной".

В настоящее время в Донецкой области на линии разграничения с оккупированной территорией действуют только КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" на мариупольском направлении.