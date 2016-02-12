С начала суток террористы 27 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

В районе проведения АТО пророссийские бандформирования продолжают обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины.

«На Донецком направлении по нашим позициям в Троицком и Авдеевке противник открывал огонь из стрелкового оружия. По Новгородскому и Опытному боевики применили гранатометы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские укрепления в Песках и Красногоровке подверглись минометному обстрелу. Кроме того, по Красногоровке оккупанты вели огонь из БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В течение дня девять раз из стрелкового оружия и гранатометов пророссийские наемники обстреляли украинские опорные пункты в районе Марьинки.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм враг вел огонь по позициям сил АТО в Талаковке. Недалеко от Водяного боевики обстреляли наш опорный пункт из гранатометов.

«Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь из минометов и гранатометов были обстреляны украинские укрепления возле Новозвановки, Крымского и Золотого», - отмечает пресс-центр штаба АТО.